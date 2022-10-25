Как белорусы зарабатывают по 10 тысяч долларов на льготных квартирах 4 25.10.2022, 17:04

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Эксперт прогулялся по новому району Бреста.

Улица Лейтенанта Рябцева в Бресте преобразилась только в последние годы. Там, где раньше была старая производственная застройка и армейские склады, теперь вырос целый микрорайон на 19 домов. Строили жилье тут разные застройщики, тем не менее, квартал получился целостным, пишет realt.by. Дома, дворы и цены на квартиры изучил учредитель АН «Бугриэлт» Николай Тукин. Он посмотрел на состояние дворовых терирторий и рассказал, за сколько теперь перепродают эти квартиры на вторичном рынке.

Район новой застройки на улице Лейтенанта Рябцева в Бресте занимает территорию в 37 гектаров. Здесь будет 19 домов, в которых будут проживать около 6 тысяч брестчан.

Многоквартирная жилая застройка поделена на 4 квартала, которые объединены пешеходной аллеей.

Возводили микрорайон разные застройщики − Строительный трест № 8, «Брестжилстрой», «Полесьежилстрой» и «Брестоблжилстрой». В кварталах есть кирпичные пятиэтажки и панельные 11- и 16-этажные дома. Многоэтажные здания отличают красивые фасады, современные входные группы, лифты с нулевого этажа, во дворах есть парковки велосипедов.

Среди плюсов можно отметить разнообразные дворы с детскими площадками, зелеными зонами, лавочками, спортивными комплексами. Правда, как отмечает Николай Тукин, краска на некоторых лавочках уже выцвела.

Еще эксперт заметил такие минусы, как расположение мусорных площадок прямо в центре квартала рядом с пешеходной аллеей, отсутствие зелени, наличие стоянок автомобилей внутри дворов.

Также в кварталах пока не хватает социальной инфраструктуры. Между домами оставлены места для строительства детского сада и магазинов, но возводить их еще не начали.

Кому тут предлагали жилье? Большинство квартир в этом квартале ушли очередникам, всем желающим предлагали жилье только в двух пятиэтажных домах.

На старте строительства нуждающиеся строились тут по 510−520 долларов за квадратный метр. Что интересно — многие квартиры потом продавались на вторичном рынке по 700−750 долларов. К примеру, однокомнатные квартиры с социальной отделкой обходились покупателям в 23−24 тысячи долларов, а сейчас их выставляют на продажу по 31−32 тысячи долларов. То есть, на квартире можно заработать около 10 тысяч долларов. Последние дома в кварталах строились уже по 600−620 долларов за «квадрат».

Сейчас для всех желающих строится пятиэтажный дом на 65 квартир. Здесь есть однушки (10 штук), двушки (35 штук) и трешки (25 штук). Стоимость квадрата составляет 1800 рублей (примерно 720 долларов). По информации УКСа, которую озвучил эксперт, все однокомнатные квартиры уже практически проданы, есть выбор двухкомнатных и трехкомнатных.

Закончить строительство микрорайона планируется в 2024 году. В последнюю очередь будет строиться защитный экран, который защитит район от шума железной дороги.

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