Почему у Путина с Эрдоганом ничего не получится 1 Александр Харченко

25.10.2022, 17:07

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России не следует рассчитывать на возвращение на газовый рынок Европы через «черный ход».

Живое обсуждение в политических кругах предложения Путина о создании газового хаба в Турции сопровождается ехидными смешками в кругах энергетических. Ведь «сверхнациональных проектов века», которые ведут ни к чему, в газовой истории было много. Непостроенных газопроводов десятки, а не создавало «газовые хабы» в Европе и вокруг только очень ленивое правительство. Однако настоящих хабов, то есть точек, где определяются цены на газ для всего региона или континента, становится не больше, а меньше. Политического желания и громких заявлений для получения реального результата в создании газовых «торгово-расчетных центров», которые сейчас принято называть хабами, почему-то недостаточно.

Украине надо признать одну важную вещь. Без максимально возможной помощи Москвы мы никогда бы не добились, чтобы «Газпром» так эффектно и эффективно выперли с рынка поставок газа в Европе. Сфокусированные, четкие и тупо однообразные действия московского правительства фактически полностью переформатировали систему обеспечения газом всей Европы. Если в марте этого года немцы, на тот момент больше всего в ЕС зависимые от газа агрессора, жили в концепции «нам нужно как минимум три года, чтобы отказаться от российского газа», то уже в октябре те же немцы с некоторым удивлением в голосе констатировали: «Мы избавились от зависимости газа «Газпрома». От 40% рынка до 5–6% за полгода — такого падения с небес на землю на газовом рынке Европы еще не было.

40 лет развития Россией имиджа «надежного поставщика» пошли коту под хвост, и теперь уже навсегда. И здесь, судя по всему, кому-то именно из тех людей, кто приказал «Газпрому» шантажировать Европу «максимально жестким образом», пришла в голову новая «гениальная» идея. Хорошо, решили эти креативные геополитики, нас в шею вытолкали из Европы из-за нашего нахальства через парадный вход, так мы с черного пролезем. Предложим Эрдогану сделать газовый хаб в Турции и оттуда уже будем торговать по Европе. Мы же умные и креативные!

Всегда хорошо, когда для наших врагов креативность важнее профессионализма. В этом направлении либо же энергетиков и профессионалов на московщине не слушают, либо же, как гипотеза, они все уже разбежались в процессе мобилизации. Потому что специалисты сразу бы указали на невозможность реализации плана в реальности.

В условиях санкций построить трубу в Турцию через глубокое и сложное Черное море московитам просто нечем. Нет у них ни необходимого оборудования, ни технологий. Они «Северный поток-2» на мелководье качественно дотянуть не смогли, несколько участков по два раза переукладывали. Да и дальнейшая судьба «Северных потоков» — индикатор еще тот… Но вернемся к реальности.

Кроме проблемы с физическим созданием мощности перекачки в море (а имеющегося «Турецкого потока» для каких-либо «больших» идей точно не хватит), есть еще две проблемы, связанные с трубами: инфраструктура на территории России и инфраструктура соединения газопроводов Турции (там тоже много вопросов) и европейских. Имеющихся мощностей, опять же, для «больших» идей категорически не хватит. Все это надо строить, и, кроме миллиардов долларов или евро для постройки соединений, необходимы будут разрешения стран ЕС. Предположим, на «святое дело» московщина деньги всегда найдет (тем более там точно будет хороший коррупционный распил, как это в Москве принято), в конце концов, пенсионеры потерпят, а мобилизованные и без бронежилетов повоюют. А вот получить необходимые разрешения окажется куда более сложной задачей.

Европа хорошо ощутила, что такое вонючая газовая рука Москвы на шее. И больше не хочет. Это видно из всего комплекса действий ключевых европейских правительств, даже если не упоминать о сверхактивности Европейской комиссии, которая превратила «Зеленый курс», объявленный ключевым приоритетом два года назад, в «Зеленый курс от российского газа подальше» в реальной жизни и активно его внедряет. Речь не о заявлениях — речь о проектах, которые реализуются, бюджетах, которые уже тратятся, и утвержденных долгосрочных планах действий. Поэтому рассчитывать на возвращение на газовый рынок Европы через «черный ход» московское правительство может только в своей пропаганде и громких заявлениях.

Понимают ли реальную картину в Турции? Конечно. Что будут делать? Будут выкачивать максимум «плюшек» из московского правительства. Будут улыбаться, будут жать руки, параллельно выдавливая еще одну скидку на поставки газа и еще один льготный кредит на его оплату. Будут говорить о «больших перспективах» и «чрезвычайной важности», но при первой же возможности собьют еще один российский истребитель, который попробует полетать там, где не следует.

У Турции в газе очень хорошо диверсифицированный портфель, и реальным фокусом для Эрдогана была и остается собственная добыча на шельфе Черного моря и «газовая самодостаточность». Именно на этом сфокусировано турецкое правительство, и именно сюда направлены огромные усилия для достижения максимального успеха: деньги, ресурсы, внимание — все сфокусировано именно на достижении максимального уровня собственной добычи.

Призрак же «газового хаба»… Для турок это хорошая штука, потому что позволяет еще немного заработать на «московских геополитиках». Думаю, это стоит только поддерживать.

Александр Харченко, «Зеркало недели. Украина»

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