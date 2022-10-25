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СБУ объявила подозрение одному из российских министров

  • 25.10.2022, 17:20
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СБУ объявила подозрение одному из российских министров
виталий савельев

Он непосредственно причастен к полномасштабному вторжению РФ.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении министру транспорта РФ Виталию Савельеву. Именно из-за него в оккупированный Крым перебросили около 300 единиц вражеской бронетехники, сообщили в СБУ.

По данным спецслужбы, российский министр способствовал Минобороны страны-агрессорки в перемещении военных, вооружения и техники оккупантов к украинским границам. Также он причастен к захвату Россией украинских территорий.

В частности, с 26 марта 2021 года по 4 сентября этого года Савельев обеспечил перекидывание в Крым почти 300 единиц вражеской бронетехники. Среди них – российские танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и автоцистерны с сотнями тонн горюче-смазочных материалов. Именно эту технику оккупанты задействовали в начале полномасштабного вторжения, в частности, в боевых действиях в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Военные эшелоны перебросили на оккупированный полуостров 250 вагонов. Кроме того, Савельев дал соответствующее поручение подчиненным подразделениям компании «Российские железные дороги» и так называемому «Федеральному государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымская железная дорога».

Так, российскому министру объявили о подозрении по:

• ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны);

• ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Санкция статей предусматривает наказание до пятнадцати лет заключения.

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