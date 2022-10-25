Политолог: Лукашенко попал в цугцванг 3 25.10.2022, 17:28

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Фото: Getty Images

За два года правитель не смог привлечь больше людей на свою сторону.

Сотрудник Центра анализа европейской политики Екатерина Глод считает, что белорусское общество негативно относится к войне России в Украине.

— За последние полтора года протесты удалось полностью подавить, но поддержка Александра Лукашенко не выросла.

И нелегитимность, которая имеется у него в белорусском обществе, тоже никуда не ушла. Поэтому если Лукашенко вдруг решит отправить белорусские войска в Украину, естественно, это вызовет очень большое недовольство в обществе и, возможно, даже возникнут отдельные акты протеста.

При этом ожидать массовых протестов в Беларуси в краткосрочной перспективе, по мнению эксперта, не стоит. В то же время Екатерина Глод не исключает, что такие протесты возможны в среднесрочной перспективе.

— Протестные настроения в белорусском обществе находятся сейчас, скажем так, в подполье. То, что мы видели в 2020-м и 2021 году, такое же отношение к Лукашенко превалирует и сегодня. За два этих года он не смог ни насильственным образом, ни путем какого-то пиара привлечь больше людей на свою сторону.

С другой стороны, многие белорусы разочаровались в том, что мирный протест не достиг своих результатов, и все большее количество выступают за какие-то активные действия, особенно на фоне войны в Украине.

Это не означает, что белорусы прямо сейчас готовы взять оружие и штурмовать Дом правительства, но на фоне войны, если, например, Лукашенко отправит белорусских солдат воевать на стороне России, это сможет дестабилизировать его режим.

Может появиться раскол в элитах, которым может воспользоваться оппозиция. И тогда мы можем увидеть возрождение протестов, — полагает аналитик.

В то же время для введения белорусских войск в Украину, по ее мнению, достаточно только желания Путина.

— Думаю, что Путину при необходимости удастся заставить Лукашенко участвовать в войне в Украине. Как мы знаем, белорусский правитель полностью зависит от Путина с августа 2020 года. Очевидно, что с тех пор пространство для маневра, которое всегда было у Лукашенко, когда он пытался противопоставить Запад, Россию, обещал что-то Путину и не выполнял, сильно сузилось. Независимость, суверенитет во внешней политике, Лукашенко утратил полностью.

Белорусы не верят в его антизападную риторику: ни в то, что Польша, ни в то, что Литва готовит какую-то агрессию против белорусов.

Она исключает возможность Запада оказать какую-либо поддержку Лукашенко сегодня.

— Попыток поддержки белорусского правителя со стороны Запада нет. Он может полагаться только на поддержку Владимира Путина.

Запад не будет начинать торги с Лукашенко, пока не будут выпущены все политические заключенные, не будет идти полноценный процесс диалога с гражданским обществом и не будут проведены новые выборы.

Известно, что в последнее время белорусские власти пытались выстроить диалог с Западом, пытались подойти с разных сторон, буквально предлагая, чтобы нам такого сделать, чтобы вы начали с нами разговаривать.

Но у государств ЕС в этом плане полная солидарность. Они выступают против начала какого-либо улучшения отношений, пока не будут выполнены все условия, — подчеркнула эксперт.

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