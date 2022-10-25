Военный эксперт рассказал, состоится ли битва за Херсон 25.10.2022, 17:32

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Полковник запаса ВСУ назвал условие.

Полковник и военный эксперт Петр Черник убежден, что, несмотря на бегство россиян, битва за временно оккупированный Херсон состоится.

Об этом он заявил в интервью ТСН.ua.

«Я нахожусь в точно том же информационном пространстве, что все украинское население. У меня только свой взгляд на это, и могу им поделиться. На мой взгляд битва (за Херсон – ред.) таки будет. Несмотря на то, что они там вывозят все сакральные для них памятники, несмотря на то, что они вывозят и грабят больницы. Для них ничего нового. Российская армия всегда себя так вела», – сказал он.

Эксперт вспомнил, как россияне разграбили Берлин.

«Я очень люблю исторические параллели. Так вот, как взяли Берлин, он был отдан на разграбление, а большой мясник победы, которого россияне называют маршалом, Жуков привез четыре вагона награбленного в Москву, начиная от золота, меха, фарфора и заканчивая мебелью. Это и стало причиной того, что Сталин сумел обвинить его в некоторых претензиях к власти. Поэтому надо понимать, что для них это норма. И не надо эти явления путать, что грабят и вывозят — значит будут отступать», – добавил он.

Черник заявил, что битва за Херсон не состоится, если не менее 300 российских солдат одновременно решат сдаться в плен.

«И второй для меня серьезный признак. Много о нем говорю и буду говорить в дальнейшем, потому что очень часто слышим, что уровень мотивации падает, падает, падает, а московский солдат как воевал так и воюет. Так вот для меня настоящим признаком, что там внутри начался серьезный надлом будет то, что одномоментно не менее 300 военнослужащих РФ сдадутся в плен. Вот когда это произойдет, тогда я скажу, что да, там надлом произошел. Русские очень специфические люди. Они могут кричать на своих царей, но когда есть приказ, они идут воевать. У Салтыкова-Щедрина есть на этот случай очень хорошее изречение: «Встанут они на колени перед барским домом и бунтуют мерзавцы». Вот все, что я назвал, главным разводным признаком сдачи русских в плен, а если нет, то я сторонник той версии, которую озвучил руководитель ГУР, что битва за Херсон будет», – считает он.

Также полковник добавил, что не стоит забывать о минировании Каховской ГЭС.

«Но в этом ключе также стоит рассматривать минирование гидроэлектростанции в Каховке. Стратегично понимание российских оккупационных войск, что они Херсонщину проиграют. Это решение есть. Однако это никоим образом не означает, что битвы не будет. Битва будет в обязательном порядке. Вопрос характера, как она будет перетекать и итогу результатов, но нет ни малейшего сомнения, что победа будет за нами», – подчеркнул Черник.

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