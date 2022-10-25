Накопительная пенсия: как обманывают белорусов 25.10.2022, 17:40

Вряд ли многие на такое пойдут добровольно.

Министерство труда и социальной защиты недавно похвасталось – рассказало, как работает созданная ими система добровольного накопительного пенсионного страхования. Как заявила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич, всего за первые 20 дней более трех тысяч белорусов заключили договоры на дополнительную накопительную пенсию, пишет телеграм-канал «БДГ».

«Если рассмотреть всю экономику, где-то 80% договоров – это реальный сектор, 20% – это работники бюджетного сектора. Женщины у нас оказались более активны. 60% от тех 3000 – это женщины. Если брать возрастные критерии, то это работники, которые старше 40 лет», – рассказала Костевич в телеэфире.

Приведенный ею пример выглядит так: 3% от своей зарплаты платит работник и 3% – наниматель. Человек, выходя на пенсию, если он выбирает после выхода на пенсию в течение 5 лет получать эту сумму, это 660 рублей дополнительно к назначенной ему государственной пенсии. Если он выбирает 10 лет получать эту дополнительную пенсию к основной государственной пенсии, то, соответственно, это уже 330 рублей.

По словам Ирины Костевич, в процессе есть три участника: работник, наниматель и страховая компания. В той сумме, которая приводится в примере (660 рублей), 135 рублей уплатил сам человек из своей зарплаты. Еще 135 рублей – это наниматель. И 390 рублей – это тот бонус, то накопление, которое начислено на сумму, которую работник вместе с нанимателем вложил в свою «накопилку».

Выглядит красиво и правильно, только Ирина Костевич сама все испортила одной фразой: «Сохранность сбережений гарантирует государство». Одного этого уже достаточно, чтобы сразу отказаться иметь дело с этой гениальной схемой.

Но дальше – больше. Инфляция вообще не упоминается, словно ее вовсе нет. (Есть какие-то механизмы корректировки, но очень слабые.) То есть через 10-15 лет людям предлагают получать эти самые 660/330 рублей. Что на них можно будет тогда купить? Коробок спичек?

Более того, как оказалось, человек не может забрать накопленную сумму досрочно – до выхода на пенсию. «Досрочно деньги могут быть сняты в двух вариантах: если, не дай бог, инвалидность I и II группы, а также, когда застрахованное лицо умирает – наследники имеют право снять эту сумму», – сказала министр.

Что ж, неплохой способ изъятия лишних денег из обращения. Вот только вряд ли многие на такое пойдут добровольно. Так что стоит ожидать волну «добровольно-принудительного» перевода бюджетников на новую пенсионную схему.

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