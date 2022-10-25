закрыть
25 октября 2022, вторник, 18:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эксперт объяснил, почему Путин сейчас мечтает о прекращении огня в Украине

  • 25.10.2022, 17:55
  • 1,384
Эксперт объяснил, почему Путин сейчас мечтает о прекращении огня в Украине
Андрей Пионтковский

Потеря Россией Херсона шокирует россиян.

Путин мечтает о прекращении огня на линии соприкосновения войск в Украине.

Такое заявление сделал российский публицист и писатель Андрей Пионтковский.

«Путин понимает, что его положение несколько иное, чем у его окружения. Они все одинаковые негодяи хотели уничтожения Украины и продолжают этого хотеть… Но что лично Путина отличает от всех других, то, что для него речь идет не только о власти, но и о жизни. Вот почему такое внимание сейчас к проблеме Херсона», – заявил он.

По словам Пионтковского, потеря Россией Херсона шокирует россиян.

«Я давно об этом говорю, и сейчас придерживаюсь такого мнения, что падение Херсона станет шоком и для российского глубинного народа, и для бункера… Путин политически не переживет падение Херсона. А для него потеря власти – это потеря жизни», – добавил эксперт.

Публицист также выразил уверенность, что подавляющее большинство россиян не хотят воевать: все, кто хотел, все уже похоронены.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников