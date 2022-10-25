Эксперт объяснил, почему Путин сейчас мечтает о прекращении огня в Украине 25.10.2022, 17:55

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Андрей Пионтковский

Потеря Россией Херсона шокирует россиян.

Путин мечтает о прекращении огня на линии соприкосновения войск в Украине.

Такое заявление сделал российский публицист и писатель Андрей Пионтковский.

«Путин понимает, что его положение несколько иное, чем у его окружения. Они все одинаковые негодяи хотели уничтожения Украины и продолжают этого хотеть… Но что лично Путина отличает от всех других, то, что для него речь идет не только о власти, но и о жизни. Вот почему такое внимание сейчас к проблеме Херсона», – заявил он.

По словам Пионтковского, потеря Россией Херсона шокирует россиян.

«Я давно об этом говорю, и сейчас придерживаюсь такого мнения, что падение Херсона станет шоком и для российского глубинного народа, и для бункера… Путин политически не переживет падение Херсона. А для него потеря власти – это потеря жизни», – добавил эксперт.

Публицист также выразил уверенность, что подавляющее большинство россиян не хотят воевать: все, кто хотел, все уже похоронены.

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