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Госпогранкомитет рассказал, какие ограничения для россиян действуют на выезд из Беларуси

  • 25.10.2022, 17:51
Госпогранкомитет рассказал, какие ограничения для россиян действуют на выезд из Беларуси

Объявленная мобилизация ограничивает выезд за пределы места жительства граждан РФ.

Какие документы нужны гражданам Российской Федерации, чтобы выехать из Беларуси в другие страны, и действуют ли ограничения в связи с проводимой в соседней стране частичной мобилизацией, рассказали в ГПК.

Если в отношении граждан России нет ограничений, выставляемых правительством РФ, то им можно свободно выезжать из Беларуси, пояснили на «горячей линии» Госпогранкомитета.

«Если нет ограничений у граждан России, выставленных Российской Федерацией, то мы их выпустим. Если ограничения будут, то мы не пропустим», — уточнили там.

Что касается документов для выезда из Беларуси или транзита в другие страны, то понадобится заграничный паспорт гражданина РФ.

Если пассажир следует из Беларуси в Россию или наоборот, ПЦР-тест и другие антикоронавирусные справки не нужны: в июле текущего года российское правительство отменило требование предъявлять их.

Частичная мобилизация в России

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. На военную службу призываются граждане, которые состоят в запасе.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в России будет призвано порядка 300 тысяч человек, они будут направлены в Украину.

По состоянию на 14 октября, как заявлял президент России, в вооруженные силы мобилизовано 222 тысячи человек. По его словам, в течение двух недель все мобилизационные мероприятия в стране будут завершены, а новые не планируются.

Граждане России, которые состоят на воинском учете, при объявлении мобилизации не могут выезжать за пределы места жительства без разрешения органов власти.

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