Госпогранкомитет рассказал, какие ограничения для россиян действуют на выезд из Беларуси 25.10.2022, 17:51

Объявленная мобилизация ограничивает выезд за пределы места жительства граждан РФ.

Какие документы нужны гражданам Российской Федерации, чтобы выехать из Беларуси в другие страны, и действуют ли ограничения в связи с проводимой в соседней стране частичной мобилизацией, рассказали в ГПК.

Если в отношении граждан России нет ограничений, выставляемых правительством РФ, то им можно свободно выезжать из Беларуси, пояснили на «горячей линии» Госпогранкомитета.

«Если нет ограничений у граждан России, выставленных Российской Федерацией, то мы их выпустим. Если ограничения будут, то мы не пропустим», — уточнили там.

Что касается документов для выезда из Беларуси или транзита в другие страны, то понадобится заграничный паспорт гражданина РФ.

Если пассажир следует из Беларуси в Россию или наоборот, ПЦР-тест и другие антикоронавирусные справки не нужны: в июле текущего года российское правительство отменило требование предъявлять их.

Частичная мобилизация в России

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. На военную службу призываются граждане, которые состоят в запасе.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в России будет призвано порядка 300 тысяч человек, они будут направлены в Украину.

По состоянию на 14 октября, как заявлял президент России, в вооруженные силы мобилизовано 222 тысячи человек. По его словам, в течение двух недель все мобилизационные мероприятия в стране будут завершены, а новые не планируются.

Граждане России, которые состоят на воинском учете, при объявлении мобилизации не могут выезжать за пределы места жительства без разрешения органов власти.

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