В среду в Беларуси ожидается до +15 градусов 25.10.2022, 18:04

Пройдут кратковременные дожди.

Кратковременные дожди и туман ожидаются в Беларуси 26 октября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду, 26 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории пройдут дожди, днем местами. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов, днем - 9-15 градусов тепла.

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