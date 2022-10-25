Российские банки столкнулись с нехваткой золота 9 25.10.2022, 18:07

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Предприятия по производству слитков не справляются.

У российских банков возник дефицит золотых слитков из-за большого спроса со стороны граждан, пишут «Ведомости». Предприятия по производству слитков не справляются, возникают перебои с поставками, объяснил газете исполнительный директор управления операций с драгоценными металлами банка «Уралсиб» Андрей Васильев.

Золото — общепринятый защитный актив, который покупают во время кризисов. После вторжения России в Украину спрос на золото со стороны населения начал стремительно расти. Власти поддержали спрос, отменив в начале марта НДС на золото в слитках, приобретаемое с целью инвестиций вместо валюты. К середине марта цена на инвестиционное золото выросло с начала года на 75%, до 7610 рублей за грамм.

Из-за санкций на российское золото со стороны ЕС и Великобритании производители слитков не успели переориентироваться на производство инвестиционных слитков (золото без примесей, которое нельзя использовать в ювелирных изделиях) и удовлетворить спрос населения, добавил Васильев из «Уралсиба».

До войны в Украине основной объем произведенного в России золота либо покупал ЦБ, либо экспортировали за рубеж. Однако после вторжения основным покупателем золота стали российские инвесторы. ЦБ даже временно перестал покупать золото из-за большого спроса со стороны физлиц. А экспортировать драгоценные металлы за рубеж вскоре стало невозможно из-за эмбарго.

В течение года граждане также переводили в золото свои накопления в евро и долларах, которые из-за ограничения Центробанка сейчас нельзя снять со счета. С марта этого года ВТБ передал состоятельным клиентам около 21 т золотых слитков, сказал «Ведомостям» представитель банка. Стабильный спрос на золото сохранился в течение года, добавил он. Интерес к золоту со стороны клиентов отметили также в МКБ и ПСБ.

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