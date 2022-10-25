закрыть
25 октября 2022, вторник, 19:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские банки столкнулись с нехваткой золота

9
  • 25.10.2022, 18:07
  • 4,072
Российские банки столкнулись с нехваткой золота

Предприятия по производству слитков не справляются.

У российских банков возник дефицит золотых слитков из-за большого спроса со стороны граждан, пишут «Ведомости». Предприятия по производству слитков не справляются, возникают перебои с поставками, объяснил газете исполнительный директор управления операций с драгоценными металлами банка «Уралсиб» Андрей Васильев.

Золото — общепринятый защитный актив, который покупают во время кризисов. После вторжения России в Украину спрос на золото со стороны населения начал стремительно расти. Власти поддержали спрос, отменив в начале марта НДС на золото в слитках, приобретаемое с целью инвестиций вместо валюты. К середине марта цена на инвестиционное золото выросло с начала года на 75%, до 7610 рублей за грамм.

Из-за санкций на российское золото со стороны ЕС и Великобритании производители слитков не успели переориентироваться на производство инвестиционных слитков (золото без примесей, которое нельзя использовать в ювелирных изделиях) и удовлетворить спрос населения, добавил Васильев из «Уралсиба».

До войны в Украине основной объем произведенного в России золота либо покупал ЦБ, либо экспортировали за рубеж. Однако после вторжения основным покупателем золота стали российские инвесторы. ЦБ даже временно перестал покупать золото из-за большого спроса со стороны физлиц. А экспортировать драгоценные металлы за рубеж вскоре стало невозможно из-за эмбарго.

В течение года граждане также переводили в золото свои накопления в евро и долларах, которые из-за ограничения Центробанка сейчас нельзя снять со счета. С марта этого года ВТБ передал состоятельным клиентам около 21 т золотых слитков, сказал «Ведомостям» представитель банка. Стабильный спрос на золото сохранился в течение года, добавил он. Интерес к золоту со стороны клиентов отметили также в МКБ и ПСБ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников