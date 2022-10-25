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Армения запретила въезд замглавы комитета Госдумы РФ

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  • 25.10.2022, 18:14
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Армения запретила въезд замглавы комитета Госдумы РФ

Ереван объявил персоной нон грата Константина Затулина.

Армения объявила персоной нон грата первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.

Решение приняло руководство Национального собрания республики. Депутату направили уведомление, в котором говорится, что причиной стали его недавние публичные высказывания в адрес Армении. По мнению Еревана, они «наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между государствами», в связи с чем «приезд Затулина в республику считается нежелательным».

Информацию об этом изначально опубликовала газета «Айкакан жаманак», главным редактором которой является жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Запрет на въезд для Затулина издание объяснило тем, что в своих публичных интервью депутат неоднократно обвинял власти республики в поражении в 44-дневной войне в Нагорном Карабахе.

«Более того, вторгаясь во внутриполитическую жизнь Армении, Затулин не раз говорил, что Пашинян должен уйти. Он даже успел обвинить власти республики в том, что они вбивают клин в армяно-российские отношения. А в интервью, данном „Еркир медиа“ во время своего последнего визита в Армению, обвинил премьер-министра в подписании „коридора“ через суверенную территорию Армении», — говорится в публикации.

Сам Затулин назвал это решение «оскорбительным шагом». «Само по себе оно симптоматично и свидетельствует о новом курсе властей Армении. У меня, конечно, много друзей в республике, но маски, безусловно, сброшены. Хотя мое личное отношение к армянам и самой Армении при этом не поменялось», — заявил он.

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