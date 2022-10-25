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Игрок сборной Беларуси по баскетболу хочет получить гражданство Польши

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  • 25.10.2022, 18:29
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Игрок сборной Беларуси по баскетболу хочет получить гражданство Польши
Артем Параховский

Артем Параховский выступает за «Шлёнск».

Игрок сборной Беларуси по баскетболу Артем Параховский хочет получить гражданство Польши и подаст соответствующее заявление, пишет sportowefakty.wp.pl.

«Надеюсь, что в ближайшее время получу польский паспорт, что, безусловно, облегчит мне жизнь в Польше, — говорит белорус. — Я живу во Вроцлаве уже 6 лет и не могу представить, чтобы я и моя семья уехали отсюда».

Параховскому 35 лет. Он уроженец Минска. За свою карьеру успел поиграть в Беларуси, Украине, Израиле, России, Литве, Латвии, Франции, Андорре. За польский клуб «Шлёнск» белорусский баскетболист выступает с 2022 года. Жена Артема Параховского является гражданкой Польши. Именно она после начала войны в Украине убедила его покинуть Россию, где он тогда играл.

Белорусский баскетбол, как и российский, находится под санкциями.

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