Украинские хакеры показали россиянам призывы ВСУ сдаваться в плен

Украинские хакеры показали россиянам призывы ВСУ сдаваться в плен2
- 25.10.2022, 18:37
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Во вторник, 25 октября, украинским хакерам удалось показать призывы Вооруженных сил Украины к гражданам РФ. Военные предлагали россиянам сразу сдаваться в плен и противостоять мобилизации.
Об этом сообщает Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
«Сегодня около 14 часов украинскими хакерами был сломан один из провайдеров спутникового телевидения в Новосибирске», - говорится в сообщении.
По информации от Управления стратегических коммуникаций ВСУ, длительное время транслировалось обращение ВСУ в армию РФ с предложением сдаваться в плен и противостоять насильственной и повальной мобилизации.