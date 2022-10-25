Украинские хакеры показали россиянам призывы ВСУ сдаваться в плен 2 25.10.2022, 18:37

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Видео.

Во вторник, 25 октября, украинским хакерам удалось показать призывы Вооруженных сил Украины к гражданам РФ. Военные предлагали россиянам сразу сдаваться в плен и противостоять мобилизации.

Об этом сообщает Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

«Сегодня около 14 часов украинскими хакерами был сломан один из провайдеров спутникового телевидения в Новосибирске», - говорится в сообщении.

По информации от Управления стратегических коммуникаций ВСУ, длительное время транслировалось обращение ВСУ в армию РФ с предложением сдаваться в плен и противостоять насильственной и повальной мобилизации.

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