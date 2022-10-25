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Чиновники ввели очередное новшество по ценам на лекарства

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  • 25.10.2022, 18:44
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Чиновники ввели очередное новшество по ценам на лекарства

Изменится ли что-то для покупателей.

Для импортеров лекарств и медтехники с 11 ноября введут новшество. Их обяжут снижать цены на эти товары, если белорусский рубль будет укрепляться к валюте. Изменение предусмотрено соответствующим указом № 380, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

«Документом установлены единые подходы к переоценке импортных медицинских товаров при изменении курсов валют независимо от страны производства. А именно закреплена обязанность импортеров корректировать стоимость медицинских товаров, поставленных с отсрочкой платежа, при снижении курсов валют», — сообщает пресс-служба Лукашенко.

По большому счету, этим указом узаконили практику, к которой ранее уже прибегали чиновники. Дело в том, что еще в начале апреля этого года МАРТ «попросил» бизнес, который поднял цены на товары после скачка курсов доллара и евро, «открутить» обратно их стоимость на фоне укрепления белорусского рубля. При этом Госконтроль ранее взялся за цены на лекарства, ведомство порекомендовало импортерам лекарств провести их переоценку из-за снижения курса валют.

Нынешним указом импортеров обязывают снижать цены на лекарства и медтовары, которые поставляют с отсрочкой платежа, при любом снижении курса валют. В таком случае покупатели могут в теории рассчитывать на некоторое снижение стоимости товара, но как будет на практике — открытый вопрос.

Как сообщается, указ приняли, чтобы усовершенствовать ценовую политику на рынке медицинских товаров. Документ рассчитан «на сохранение ассортимента востребованных лекарств на внутреннем рынке, обеспечение их доступности для населения и организаций здравоохранения»,

Изменения вступят в силу с 11 ноября. Документ уже зарегистрирован на национальном правовом интернет-портале.

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