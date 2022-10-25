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Умер бывший глава Пентагона Картер

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  • 25.10.2022, 18:58
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Умер бывший глава Пентагона Картер
Эштон Картер

Ему было 68 лет.

24 октября вечером после внезапного сердечного приступа умер бывший глава Пентагона Эштон Картер. Об этом сообщила его семья, пишет Reuters.

Картеру было 68 лет.

Он возглавлял американское оборонное ведомство в последние два года каденции президента Барака Обамы. Как отмечает Reuters, он помогал курировать запуск военной стратегии, целью которой было оттеснить ИГИЛ в Сирии и Ираке и победить ее.

После ухода с должности Картер возглавлял Центр науки и международных отношений Белфера в Гарвардской школе при Гарвардском университете США.

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