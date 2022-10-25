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Посла Беларуси не будет на вручении Нобелевских премий

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  • 25.10.2022, 19:00
  • 1,818
Посла Беларуси не будет на вручении Нобелевских премий

Его не пригласил Нобелевский фонд.

На вручение Нобелевской премии мира 2022 года в Стокгольме не позовут послов Беларуси и России. Такое решение принял Нобелевский фонд. Как объясняется, решение принято из-за войны РФ в Украине.

Вручение Нобелевских премий состоится, как обычно, 10 декабря, в день смерти основателя наград Альфреда Нобеля.

Напомним, в этом году Нобелевскую премию мира получили белорус Алесь Беляцкий, российский «Мемориал» и украинский «Центр гражданских свобод».

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