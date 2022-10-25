ВСУ атаковали 20 районов сосредоточения россиян и ЗРК оккупантов 25.10.2022, 19:19

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Во вторник, 25 октября, украинские военные не дали россиянам продвинуться в Донецкой области, в том числе возле Бахмута и Авдеевки. Также они нанесли 15 результативных авиаударов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны по отдельным направлениям. Вместе с тем, не оставляет попыток вести наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование местности по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА по украинской территории.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Сеньковка и Каменская Слобода Черниговской области и Рожковичи, Басовка и Поповка Сумской области. Применял ударные БПЛА;

на Слобожанском направлении - с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Красное, Огурцово и Стрелка;

на Купянском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Вишневое, Кисловка и Стельмаховка;

на Лиманском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Новоегоровка, Терны, Заречное и Ямполевка;

на Бахмутском направлении - по вооружению танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмутское, Иванград, Белогоровка, Майорск, Соледар и Опросное;

на Авдеевском направлении противник обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Первомайское.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах более 20 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов. Российские оккупанты продолжают осуществлять минирование участков местности вдоль береговой линии реки Днепр. Пытаются восстановить пораженные понтонно-мостовые переправы. Для ведения воздушной разведки враг совершил до 55 вылетов БПЛА разных типов.

Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла 15 ударов. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пункта, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА.

Воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы и другие важные военные объекты оккупантов.

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