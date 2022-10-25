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Госкорпорации РФ столкнулись с волной увольнений топ-менеджеров

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  • 25.10.2022, 19:28
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Госкорпорации РФ столкнулись с волной увольнений топ-менеджеров

Крупнейшие госкомпании РФ начали терять топ-менеджеров еще в первые месяцы войны.

После серии крупных отставок в начале войны с Украиной российские государственные компании столкнулись с новой волной бегства топ-менеджеров.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, «топы» активно увольняются из госкорпораций, включая «Транснефть» и РЖД, а также из банков на фоне риска персональных санкций и новых правил выплат руководству.

По словам источников «Ъ», правительство решило реализовать на практике давно вынашиваемую идею об ограничении зарплат и бонусов топ-менеджеров в госсекторе: предельной планкой может стать сумма в 30 млн рублей - то есть 3-кратный размер денежного содержания премьера Михаила Мишустина.

Каждой крупной компании придется «урезать» выплаты «топам» на несколько миллиардов рублей, а с учетом дочерних структур под ограничения попадут десятки человек.

Причем, правила, как ожидается, запустят в действие задним числом, пересчитав доходы за предыдущие два года. В результате топ-менеджеры могут примерно на год остаться практически без зарплат и вознаграждений.

Именно это, говорят источники «Ъ», вызвало волну увольнений. Помимо госкомпаний, под ограничения попали банки, где есть дополнительные риски: члены советов директоров и управляющих органов могут попасть в персональные санкционные списки, где уже находятся более 10 тысяч российских граждан.

Из-за лимита вознаграждений госкомпании могут потерять каждого десятого «топа», оценивает глава совета директоров агентства TopContact Артур Шамилов. Впрочем, отмечает он, в текущей ситуации топ-менеджерам некуда идти, так что потеря кадров, скорее всего, будет минимальной.

Крупнейшие госкомпании начали терять топ-менеджеров в первые месяцы войны. Не менее 7 «топов» ушли из «Роснефти» в мае после того, как компания оказалась под европейскими санкциями. По словам источников Forbes, это была инициатива самой «Роснефти», которая «попросила на выход» всех руководителей-нерезидентов.

Совет директоров Сбера начал редеть на следующий день после вторжения в Украину: из банка уволился первый заместитель Германа Грефа и куратор экосистемы Лев Хасис. Вслед за ним ушли исполнительный вице-президент Давид Рафоловский, зампреды правления Александра Бурико и Сергей Мальцев, член правления Наталья Алымова, руководитель SberCIB Андрей Шеметов и старший вице-президент и куратор блока «Стратегия и развитие» Юлия Чупина.

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