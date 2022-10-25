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Белорус взял микрозаем на 7 тысяч рублей, а стал должен 140 тысяч

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  • 25.10.2022, 19:34
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Белорус взял микрозаем на 7 тысяч рублей, а стал должен 140 тысяч

В качестве залога он оставил свою квартиру.

Неработающий белорус обратился к индивидуальному предпринимателю за микрокредитом и получил от него заем в 7 тыс. рублей. В качестве залога оставил свою квартиру. Кажется, уже на этом этапе можно почувствовать что-то неладное, передает «Онлайнер».

Из-за кабальных условий, которые не указываются, заемщик не смог погасить долг и получил пеню и штраф — они с учетом займа составили 140 тыс. рублей. Это в 20 раз больше изначального займа.

Вскоре должник умер, его квартира (а также долг по займу) перешли его матери. Она не стала его выплачивать и обратилась в суд.

«Прокуратурой по указанному факту приняты меры реагирования. В настоящее время состоявшиеся сделки оспорены в суде», — цитирует агентство «Минск-Новости» Виталию Грицель, начальника отдела прокуратуры города Минска по надзору за соответствием закону судебных постановлений по гражданским делам.

Напомним, еще в 2019 году в Беларуси ограничили дополнительные платежи и штрафы по микрозаймам. Например, весь штраф (пеня, неустойка) при пользовании микрозаймом не могут превысить двукратный размер предоставленного микрозайма.

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