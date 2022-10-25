На МКС запускали двигатели, чтобы уклониться от фрагмента российского спутника 25.10.2022, 19:44

Маневр не повлиял на работу станции.

На Международной космической станции задействовали двигатели, чтобы уклониться от космического мусора. Об этом сообщила пресс-служба NASA 24 октября.

Двигатели работали в течение пяти минут и пяти секунд. МКС уклонялась от фрагмента российского спутника «Космос 1408».

В NASA сообщили, что маневр не повлиял на работу станции.

CNN отметил, что спутник «Космос 1408» был уничтожен 15 ноября 2021 года, в результате чего образовалось облако обломков, в том числе около 1500 отслеживаемых фрагментов космического мусора.

Космическое командование Вооруженных сил США заявило тогда, что Россия испытала противоспутниковую ракету прямого взлета или противоспутниковую ракету DA-ASAT, решительно осудило противоспутниковое испытание, назвав его «безрассудным и опасным актом», и заявило, что оно «не потерпит» поведения, которое ставит международные интересы под угрозу.

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