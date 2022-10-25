На освобожденной части Херсонской области обнаружили российские боеприпасы
- 25.10.2022, 19:49
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Фотофакт.
Правоохранители провели осмотр освобожденной территории Кочубеевской громады в Херсонской области и обнаружили неиспользованные боеприпасы РФ возле местной школы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.
«В течение 24-25 октября 2022 года прокуроры в составе общих групп с работниками Службы безопасности Украины, полиции и экспертами провели осмотр разрушенной вражескими обстрелами инфраструктуры Кочубеевской общины», - говорится в сообщении.
По информации от прокуроров, на территории одной из школ обнаружен склад боеприпасов вражеских войск, а также сожженная бронетехника. На месте происшествия находилось около 50 единиц неиспользованных боеприпасов, переданных взрывотехникам.
Расследование фактов нарушений законов и обычаев войны продолжается и дальше и устанавливаются обстоятельства совершения оккупантами военных преступлений.