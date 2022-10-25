Калиновцы сняли видеоинструкцию «Как правильно сдаваться в плен ВСУ»9
- 25.10.2022, 20:07
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Она предназначена для военных Беларуси и России.
Полк имени Калиновского подготовил видеоинструкцию «Как правильно сдаваться в плен ВСУ». Она предназначена для военных Беларуси и России.
«На фоне нарастающей угрозы повторного вторжения в Украину с территории Беларуси мы записали инструкцию для оккупантов, которая позволит сохранить жизнь, — пишет пресс-служба подразделения. — Напоминаем! Лучшим решением для военнослужащих Беларуси и России будет отказ выполнять приказ о переходе государственной границы Украины».