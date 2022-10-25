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Путин поручил запустить военную экономику

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  • 25.10.2022, 20:16
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Путин поручил запустить военную экономику

Президент РФ заявил, что перед страной стоят «серьезные вызовы».

Президент России Владимир Путин во вторник провел первое заседание координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.

Обращаясь по видеосвязи к 19 членам нового «политбюро», куда вошли премьер Михаил Мишустин, 6 вице-премьеров, три министра и руководители всех силовых структур, Путин заявил, что перед страной стоят «серьезные вызовы», а экономика оказалась под «беспрецедентными ограничениями», что вкупе требует полного пересмотра механизмов управления государством, пишет The Moscow Times.

«Сама жизнь подталкивает нас к <…> обновлению всех процедур, всех административных процедур, всего, что связано с тем, что называется „управление“ в самом широком смысле этого слова», — сказал Путин.

«Это касается и экономики в целом, отдельных отраслей производства, Вооружённых Сил, обеспечения специальной военной операции всем необходимым и так далее», — перечислил президент РФ (цитаты по пресс-службе Кремля).

Все вопросы, по его словам, должны решаться «быстрее и эффективнее», даже если это требует изменений существующих процедур. «Если мы будем работать в рамках стандартных бюрократических процедур, прятаться за формальностями, нужного результата не получим ни по одному направлению», — подчеркнул Путин.

Фактически Россия переходит на «экономику военного типа», рассказал Faridaily источник в Минфине, знакомый с ситуацией и планами Кремля. Это означает, что все, что связано с развитием — инфраструктура, образование, здоровье — все это уходит на второй план», поясняет он. А на первом плане остается война.

Расходы бюджета по статье «национальная оборона» в этом году превысят изначальный план на треть, или 1,2 триллиона рублей, до 4,2 трлн, а в следующем будут увеличены еще на 300 млрд.

Еще сильнее — в 1,5 раза — увеличится финансирование внутренних силовых структур, которым предстоит обеспечить стабильность режима. Статья «национальная оборона», куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, следственных органов и спецслужб, вырастет рекордно за всю современную историю страны, до 4,2 трлн рублей.

Законы, позволяющие правительству перевести экономику на военные рельсы, были приняты еще в весеннюю сессию Госдумы. А в октябре, после начала мобилизации, Путин подписал указы о введении военного положения в оккупированных регионах Украины, и особых режимов в граничащих с ней областях и двух федеральных округах.

«Средний уровень реагирования» действует Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, а «режим повышенной готовности» на всей территории Южного и Центрального ФО (включая Москву).

Два особых режима, которые предоставляют дополнительные полномочия силовым структурам и местным властям и являются последней и предпоследней ступенью мобилизационного готовности перед военным положением, охватывают субъекты, на которые приходится около 43% валового регионального продукта РФ, подсчитали аналитики «Локо-Инвест».

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