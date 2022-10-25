Грибник нашел в лесу под Полоцком противотанковый гранатомет времен ВОВ

Грибник нашел в лесу под Полоцком противотанковый гранатомет времен ВОВ4
- 25.10.2022, 20:19
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Фотофакт.
Противотанковый гранатомет времен ВОВ обнаружил 44-летний мужчина в лесу под Полоцком.
23 октября житель Новополоцка собирал грибы в лесу неподалеку от деревни Туровля Полоцкого района, пишет БелТА со ссылкой на отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
Обнаружив странный ржавый предмет, мужчина не стал самостоятельно выяснять, что это такое, а сообщил о нем в милицию. Как выяснилось, грибник нашел противотанковый гранатомет одноразового действия «Фаустпатрон» времен Великой Отечественной войны. Это достаточно редкое оружие, которе использовали против советских танков.
Специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части 5530 уничтожили опасный боеприпас на месте.