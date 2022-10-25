закрыть
25 октября 2022, вторник, 21:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Грибник нашел в лесу под Полоцком противотанковый гранатомет времен ВОВ

4
  • 25.10.2022, 20:19
  • 4,922
Грибник нашел в лесу под Полоцком противотанковый гранатомет времен ВОВ

Фотофакт.

Противотанковый гранатомет времен ВОВ обнаружил 44-летний мужчина в лесу под Полоцком.

23 октября житель Новополоцка собирал грибы в лесу неподалеку от деревни Туровля Полоцкого района, пишет БелТА со ссылкой на отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Обнаружив странный ржавый предмет, мужчина не стал самостоятельно выяснять, что это такое, а сообщил о нем в милицию. Как выяснилось, грибник нашел противотанковый гранатомет одноразового действия «Фаустпатрон» времен Великой Отечественной войны. Это достаточно редкое оружие, которе использовали против советских танков.

Специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части 5530 уничтожили опасный боеприпас на месте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников