Грибник нашел в лесу под Полоцком противотанковый гранатомет времен ВОВ 4 25.10.2022, 20:19

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Фотофакт.

Противотанковый гранатомет времен ВОВ обнаружил 44-летний мужчина в лесу под Полоцком.

23 октября житель Новополоцка собирал грибы в лесу неподалеку от деревни Туровля Полоцкого района, пишет БелТА со ссылкой на отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Обнаружив странный ржавый предмет, мужчина не стал самостоятельно выяснять, что это такое, а сообщил о нем в милицию. Как выяснилось, грибник нашел противотанковый гранатомет одноразового действия «Фаустпатрон» времен Великой Отечественной войны. Это достаточно редкое оружие, которе использовали против советских танков.

Специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части 5530 уничтожили опасный боеприпас на месте.

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