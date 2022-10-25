Европа переходит на единый стандарт зарядных устройств для гаджетов 7 25.10.2022, 20:21

3,370

Для ряда устройств USB type-C станет обязательным.

Министры по окружающей среде Европейского Союза в понедельник окончательно утвердили введение единого стандарта зарядных устройств для небольших электронных гаджетов до 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

USB type-C станет обязательным для ряда устройств, таких как:

мобильные телефоны,

планшеты,

электронные книги,

цифровые камеры,

игровые приставки,

наушники,

динамики,

беспроводные мыши,

клавиатуры,

портативные навигационные системы.

Type-C – это новый стандарт разъема, который является симметричным (двухсторонним). То есть, позволяет подключать кабель к устройству в любом направлении, в отличие от предыдущих версий.

Благодаря новой конструкции USB Type C позволяет подавать для электропитания или зарядки устройств больший ток (мощность подключаемый устройств может достигать 100 Вт), а также увеличить скорость обмена между устройствами до 40 Гбит/сек. Помимо этого по кабелю можно передавать видео разрешением до 5К, что позволило отказаться от разъемов HDMI.

Переход на USB type-C произойдет через 24 месяца после вступления в силу, вероятно, осенью 2024 года.

Для ноутбуков предусмотрен более длительный переходный период – 40 месяцев, а это означает, что общее единственное устройство для ноутбуков появится к началу 2026 года.

«Наличие зарядного устройства, которое подходит для нескольких устройств, сэкономит деньги и время, а также поможет нам сократить электронные отходы», – сказал министр промышленности Чехии Юзеф Сикела.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».