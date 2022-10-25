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Украину пригласили на саммит министров иностранных дел стран НАТО

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  • 25.10.2022, 20:33
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Украину пригласили на саммит министров иностранных дел стран НАТО

Саммит пройдет в Румынии.

Украину пригласили принять участие в саммите министров иностранных дел стран-участниц НАТО, который в конце ноября пройдет в Румынии.

Об этом сообщает румынское издание Аgerpres.

Сообщается, что помимо Украины приглашены также Молдова, Грузия, Финляндия, Швеция и Босния и Герцеговина, которые не являются участниками Североатлантического альянса. Саммит пройдет 29 и 30 ноября в Бухаресте.

Встреча будет включать четыре сессии, связанные с реализацией решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде. Они будут посвящены таким темам как война в Украине и энергетическая безопасность.

Румыния впервые примет у себя встречу министров иностранных дел стран НАТО. До этого на более высоком уровне здесь проходил лишь саммит 2008 года, на котором впервые было заявлены о евроатлантическом будущем Украины, но без какой-либо конкретики.

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