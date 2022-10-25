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Под Сувалками со стрельбой задержан контрабандист с 3,5 млн белорусских сигарет

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  • 25.10.2022, 20:42
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Под Сувалками со стрельбой задержан контрабандист с 3,5 млн белорусских сигарет

Стоимость сигарет оценили в полмиллиона долларов.

В Польше под Сувалками со стрельбой задержали контрабандиста с 3,5 млн белорусских сигарет. Грузовиком управлял 38-летний местный житель. Ему грозит крупный штраф, а также тюремное заключение — до 5 лет.

Как пишет strazgraniczna.pl, стоимость контрабанды оценили в 2,5 млн злотых (это полмиллиона долларов).

Чтобы задержать контрабандиста, польские пограничники организовали погоню. По колесам автомобиля пришлось стрелять, использовали и ленту с шипами. В какой-то момент, когда колеса были пробиты, мужчина остановил грузовик и бросился убегать. Но его задержали. Он арестован на три месяца.

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