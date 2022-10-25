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Левые демократы отозвали письмо к Байдену с призывом к прямым переговорам с РФ

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  • 25.10.2022, 20:56
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Левые демократы отозвали письмо к Байдену с призывом к прямым переговорам с РФ

Об этом говорится в заявлении главы прогрессивной фракции Конгресса США.

Прогрессивная фракция Конгресса США отозвала свое письмо к президенту США Джо Байдену, в котором призывала кардинально пересмотреть стратегию США относительно войны в Украине и пойти на прямые переговоры с Россией.

Об этом говорится в заявлении главы этой группы Прамилы Джаяпал, опубликованном 25 октября.

Джаяпал заявила, что обращение, подписанное 30 левыми демократами, обнародовали без надлежащей проверки.

Это письмо было обнародовано после высказывания лидера республиканцев в нижней палате Конгресса Кевина Маккарти. Он говорил, что США уменьшат помощь Украине в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре.

«Близость этих заявлений создала неприятное впечатление, что демократы, которые решительно и единодушно поддерживали и голосовали за каждый пакет военной, стратегической и экономической помощи украинскому народу, каким-то образом солидаризируются с республиканцами, которые стремятся прекратить американскую поддержку президента [Украины Владимира] Зеленского и Вооруженных сил Украины», – отметила Джаяпал.

Каждая война заканчивается дипломатией, «и эта тоже закончится после победы Украины», добавила она.

«Письмо, отправленное вчера, хотя и повторяет этот основной принцип, было смешано с оппозицией GOP против поддержки справедливой защиты украинцами своего национального суверенитета. Как таковое, это отвлекающий маневр в данный момент, и мы отзываем письмо», – подчеркнула она.

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