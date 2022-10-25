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Сколько «писем счастья» может прийти за отсутствие техосмотра

  • 25.10.2022, 21:13
  • 2,038
Сколько «писем счастья» может прийти за отсутствие техосмотра

Минтранс Беларуси объяснил.

В Министерстве транспорта и коммуникаций пояснили, как будет работать система выявления через камеры фотофиксации автомобилей, у которых нет техосмотра, пишет издание OfficeLife.

В Минтрансе уточнили, что на дорогах Беларуси работают камеры фотофиксации двух типов: одни реагируют лишь на превышение скорости, а вторые сканируют поток машин в сплошном режиме. Отмечается, что и те, и другие могут распознавать автомобильные номера.

Сообщается, что, если машина ездит без техосмотра, то штраф при попадании на камеру фотофиксации водитель будет получать не более одного раза в сутки. Так, в первый раз водителю выпишут лишь предупреждение.

Кроме того, ограничений по числу штрафов за езду без техосмотра при фиксации камерой не предусмотрено, как и в случае превышения скорости.

Однако остается вопрос: будут ли камеры, которые сканируют поток машин в сплошном режиме, отправлять автоматически данные в МВД?

В Минтрансе обратили внимание на то, что такая возможность технически имеется. Кроме того, в организации «Безопасные дороги Беларуси» это подтвердили.

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