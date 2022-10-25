Как ускорить зарядку смартфона или другого гаджета 25.10.2022, 21:22

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Пять действенных способов.

Представьте ситуацию: вы собираетесь на важную встречу. Сделав все утренние дела, вы осознаете, что смартфон по тем или иным причинам совершенно разряжен. Такие случаи наверняка случались с каждым, принеся множество проблем и разочарований, пишет УНИАН.

Поэтому возникает вполне закономерный вопрос – как быстрее зарядить телефон или другой гаджет в таких случаях? Нужно ли выключать их во время зарядки? В этой статье и попробуем об этом поговорить.

Выключите или переведите телефон в режим полета

Очень лаконично, но жизненно. Заряжается ли смартфон быстрее, если его выключить? Да, безусловно. В таком случае гаджет не будет расходовать заряд аккумулятора на программы, которые работают в фоновом режиме, а значит он сможет зарядиться значительно быстрее.

Используйте специальные кабели с функцией быстрой зарядки

Качество зарядки напрямую зависит от качества используемых устройств. Чтобы ускорить процесс, нужно использовать приборы с функцией Quick Charge.

Они работают за счет большого напряжения и силы тока, благодаря чему аккумулятор до определенной отметки наполняется быстрее. Подходит в том случае, если нужно зарядить телефон «здесь и сейчас».

Сохраняйте оптимальную температуру для смартфона

Аккумулятор быстрее разряжается, если на него влияют внешние факторы. Если в комнате жарко, снимите внешний чехол. Не оставляйте устройство на открытом солнце или в холодных местах. Попытайтесь поддерживать для него оптимальную температуру.

Отключите все процессы синхронизации

Если нет возможности подключить смартфон к розетке или пауэрбанку и под рукой только ноутбук, придется заряжаться от юсб-порта. Но даже в этом случае процесс можно немного ускорить. Для этого после подсоединения кабеля выберите режим «Только зарядка», который полностью отключит другие рабочие процессы.

Это важно, так как помогает нивелировать растрату энергии на другие программы.

Используйте правильную зарядку

В частности, не рекомендуется использовать беспроводную зарядку. Да, это удобней, но требует больше времени, чем зарядка от кабеля. Поэтому предпочтите розетку USB-портам, так как второй вариант предоставляет значительно меньшую мощность, а значить меньше эффективности при зарядке.

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