Гендиректор крупнейшей частной авиакомпании РФ ушла в отставку 25.10.2022, 21:27

1,318

Татьяна Филева покинула Россию.

Татьяна Филева, совладелица крупнейшей частной авиакомпании России S7, ушла с поста генерального директора и уехала из страны.

Владеющая 25% акций S7 Group Филева досрочно покинула должность, которую заняла в декабре 2021 года на пять лет, сообщает РБК со ссылкой на три близких к компании источника.

Пресс-секретарь S7 Тамара Никифорова подтвердила смену руководства, уточнив, что Филева «как акционер продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов холдинга».

На посту гендиректора Филеву заменит ее зам Дмитрий Куделькин. Он работает в S7 с 2004 года, в том числе 12 лет в качестве руководителя бюджетного управления.

По словам источников РБК, Филева покинула Россию. У нее были планы получить образование за рубежом, утверждают собеседники издания. В самой компании эту информацию не комментируют.

Филева стала как минимум третьем топ-менеджером авиаотрасли, покинувшим Россию после начала войны. В феврале из страны уехал директор «Победы» Андрей Калмыков, вскоре после него - глава стратегии «Аэрофлота» Андрей Панов. В марте с должности ушел глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов. СМИ сообщали о его отъезде за рубеж, но сам топ-менеджер эту информацию опроверг.

Новый гендиректор S7 Group, согласно сообщению пресс-службы, сфокусируется на стратегическом развитии и эффективности операций «в новых условиях». После начала войны компания была вынуждена отменить почти все зарубежные рейсы, оставив лишь полеты в Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, а также столкнулась с арестом своих лайнеров за рубежом из-за претензий лизингодателей.

В сентябре S7 объявила о возобновлении полетов в Турцию, а в октябре анонсировала рейсы в Таиланд.

Управляя флотом из 105 машин, S7 Group не имеет ни одного российского самолета, преимущественно летая на Airbus (59 лайнеров), запчасти к которым попали под санкции, наряду с компонентами Boeing (29 самолетов).

В прошлом году S7 на 60% нарастила выручку и получила 12 млрд рублей чистой прибыли — рекордную сумму среди всех российских перевозчиков, а в этом — зафиксировала обвал пассажиропотока на 22% к началу лета.

Впрочем, на конец года компания ожидала перевозку 17–18 млн пассажиров (против 17,8 млн годом ранее).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».