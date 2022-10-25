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Зеленский и Штайнмайер в совместном обращении: Мы вместе, и вместе победим

  • 25.10.2022, 21:46
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Зеленский и Штайнмайер в совместном обращении: Мы вместе, и вместе победим

Президенты Германии и Украины провели встречу.

Во время встречи в Киеве 25 октября президент Украины Владимир Зеленский и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер приняли совместное обращение о создании новых немецко-украинских муниципальных партнерств и взяли над ними патронаж. Текст обращения обнародовала пресс-служба немецкого президента.

«Немцы и украинцы стоят бок о бок. Нас связывают общие европейские ценности – свобода и демократия – и глубокое чувство солидарности в это военное время, вызванное жестокой и незаконной агрессией России против Украины», – сказано в документе.

Президенты отметили, что муниципальное партнерство лежит в основе двустороннего сотрудничества Украины и ФРГ и является неотъемлемой частью динамичной Европы гражданского общества, эффективного управления и местной демократии.

В обращении говорится, что после окончания Второй мировой войны муниципальные партнерства помогли объединить разделенную Европу и способствовать мирному сотрудничеству.

«Поскольку Россия вернула войну на наш континент, муниципальные партнерства открыли новую главу силы: немецкие города и поселки продемонстрировали огромную солидарность, предоставив убежище украинцам, спасающимся от жестокой агрессии России... и они уже начали вносить свой вклад в восстановление экономики и реконструкцию Украины», – подчеркнули президенты.

Лидеры Украины и Германии призвали города в Германии и Украине присоединиться к новым партнерствам, которые, кроме всего прочего, закладывают основу для единого будущего и посылают четкий сигнал в Москву: «ваша война нас не разделит – она сблизит нас!»

«Чтобы оказать видимую и постоянную поддержку нашему призыву, мы, президенты Украины и Германии, берем на себя патронаж Немецко-украинской сети муниципалитетов. Мы призываем местные органы власти и лидеров гражданского общества присоединиться к сети и связаться друг с другом для создания новых партнерских отношений», – заявили Зеленский и Штайнмайер.

Обмен передовым опытом с ЕС и поддержка соответствия стандартам ЕС на муниципальном уровне могут укрепить европейский путь Украины, считают президенты.

«Чтобы поощрить активное участие немецких деятелей в восстановлении Украины, федеральный президент Штайнмайер использовал свой визит в Черниговскую область, чтобы взять на себя символическое покровительство различным усилиям Германии по развитию и восстановлению в Черниговской области», – говорится в обращении.

Пресс-служба Штайнмайера подчеркивает, что таким образом, президент хочет поощрять новые немецко-украинские гражданские и муниципальные партнерства, а также экономическую активность и инвестиции Германии в регионе, который особенно пострадал из-за российского вторжения.

«Мы благодарим всех страстных и преданных своему делу мужчин и женщин в обеих наших странах, которые вложили столько энергии в немецко-украинскую дружбу. Сеть немецких и украинских муниципалитетов необходима для построения и укрепления Европы – вместе. Мы вместе, и вместе мы победим», – резюмировали лидеры Украины и Германии.

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