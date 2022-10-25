ВСУ освободили еще четыре населенных пункта в Харьковской области 2 25.10.2022, 22:05

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Карта.

В ходе контрнаступления Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов еще четыре населенных пункта в Харьковской области.

Об этом информирует медиа-группа «Объектив».

С 20 октября поселок Дворичанское, а также села Каменка, Бологовка и Красное Первое Купянского района освобождены от российских захватчиков.

В настоящее время под временной оккупацией в регионе остаются 28 населенных пунктов.

«У нас там идут активные боевые действия, однако и погода, и враг вносят свои непосредственно коррективы. Никто добровольно не уходит с нашей территории. Нашим воинам приходится в очень жестких боях отвоевывать каждый метр нашей земли», – рассказал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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