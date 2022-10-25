ВСУ освободили еще четыре населенных пункта в Харьковской области

ВСУ освободили еще четыре населенных пункта в Харьковской области2
- 25.10.2022, 22:05
- 3,446
Карта.
В ходе контрнаступления Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов еще четыре населенных пункта в Харьковской области.
Об этом информирует медиа-группа «Объектив».
С 20 октября поселок Дворичанское, а также села Каменка, Бологовка и Красное Первое Купянского района освобождены от российских захватчиков.
В настоящее время под временной оккупацией в регионе остаются 28 населенных пунктов.
«У нас там идут активные боевые действия, однако и погода, и враг вносят свои непосредственно коррективы. Никто добровольно не уходит с нашей территории. Нашим воинам приходится в очень жестких боях отвоевывать каждый метр нашей земли», – рассказал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.