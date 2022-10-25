Лукашенко встретился с главами управлений КГБ по Брестской и Гродненской областям 8 25.10.2022, 22:20

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Они доложили диктатору о сотнях «боевиков», которые находятся в соседних странах.

Лукашенко 25 октября заслушал доклады начальников управлений Комитета госбезопасности по Брестской и Гродненской областям.

«Максим Радьков и Олег Столярчук доложили о ситуации в находящемся в зоне ответственности регионе. Речь шла об обстановке — как внутриполитической — в обществе, так и на сопредельных территориях соседних государств», — сообщает пресс-служба Лукашенко.

Другие подробности встречи не приводятся.

Напомним, ранее глава КГБ Иван Тертель сообщал, что силовые ведомства Беларуси беспокоит создание незаконных вооруженных формирований на территории Украины, Польши и Литвы, а также в Чехии и некоторых других государствах.

«Несколько сотен боевиков в общей сложности находятся на территории Украины, порядка 80 человек — на территории Польши и порядка 60 — на территории Литвы. В Украине эти люди реально участвуют в боевых действиях и погибают на поле боя. Надо понимать, что там есть разные люди, которые работают на иностранные спецслужбы, имеют служебные удостоверения военной разведки Украины, — говорил он.

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