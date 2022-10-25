Германия передаст Украине еще две РСЗО MARS и четыре гаубицы
- 25.10.2022, 22:22
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Также Киев получит новые средства ПВО.
Германия планирует в ближайшее время предоставить Украине две дополнительные реактивные системы залпового огня MARS и четыре гаубицы. Об этом сообщил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время брифинга по итогам встречи с главой Украины Владимиром Зеленским в Киеве, пишет «Интерфакс-Украина».
«Скоро будут поставлены две системы MARS и четыре гаубицы», – сказал Штайнмайер.
Президент Германии также подтвердил, что его государство продолжит поставку Украине систем противовоздушной обороны.
Кроме этого, Штайнмайер согласился с Зеленским, что Украина нуждается в справедливом мире. «Мир, которого хочет Путин, может вызвать новую войну», – подчеркнул лидер ФРГ.