Германия передаст Украине еще две РСЗО MARS и четыре гаубицы 25.10.2022, 22:22

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Также Киев получит новые средства ПВО.

Германия планирует в ближайшее время предоставить Украине две дополнительные реактивные системы залпового огня MARS и четыре гаубицы. Об этом сообщил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время брифинга по итогам встречи с главой Украины Владимиром Зеленским в Киеве, пишет «Интерфакс-Украина».

«Скоро будут поставлены две системы MARS и четыре гаубицы», – сказал Штайнмайер.

Президент Германии также подтвердил, что его государство продолжит поставку Украине систем противовоздушной обороны.

Кроме этого, Штайнмайер согласился с Зеленским, что Украина нуждается в справедливом мире. «Мир, которого хочет Путин, может вызвать новую войну», – подчеркнул лидер ФРГ.

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