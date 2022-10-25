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Президент Израиля передал США информацию об иранских беспилотниках в Украине

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  • 25.10.2022, 22:50
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Президент Израиля передал США информацию об иранских беспилотниках в Украине

Израиль провел экспертизу иранских БПЛА.

Президент Израиля заявил во вторник, что он делился разведданными с США, чтобы доказать, что Иран поставлял управляемые Россией беспилотники, которые привели к разрушениям в Украине, и призвал к жесткому ответу, передает «Зеркало недели».

США и Европейский союз уже пришли к аналогичному выводу, но Израиль настаивает на жестких действиях против клерикального государства Ирана, которое он считает своей самой большой угрозой.

Президент Исаак Херцог провел переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном во время визита в Вашингтон, в ходе которого он встретится с президентом Джо Байденом в среду.

«Иранское оружие играет ключевую роль в дестабилизации нашего мира, и международное сообщество должно извлечь из этого уроки сейчас и в будущем», — сказал Херцог.

«Мир должен говорить с Ираном на одном языке — на жестком, едином и бескомпромиссном языке».

В заявлении офиса Херцога говорится, что он поделится изображениями, оцененными Израилем, которые показывают сходство между беспилотниками, сбитыми в Украине, и частями, испытанными в Иране в декабре 2021 года и представленными на выставке в Иране в 2014 году.

Фотодоказательства показывают, что беспилотники в Украине имеют много одинаковых характеристик, включая их структуру, размеры и нумерацию, сообщили в его офисе.

Блинкен в начале встречи с Герцогом сказал, что США и Израиль «вместе противостоят опасным, дестабилизирующим и терроризирующим действиям, которые предпринимает Иран».

«Предоставление Ираном беспилотников России для дальнейшей агрессии против Украины и украинского народа показывает ужасающие результаты на местах в Украине», — сказал Блинкен.

Высокопоставленный американский дипломат также высказался по поводу насилия на оккупированном Западном берегу, где во вторник в ходе крупных рейдов против группы боевиков были убиты шесть палестинцев, в результате чего на улицы вышли тысячи скорбящих.

Блинкен сказал, что поговорит с Герцогом о «реальной обеспокоенности, которую мы испытываем по поводу насилия, которое мы наблюдаем на Западном берегу».

«Мы призываем всех предпринять необходимые шаги, чтобы попытаться снизить эскалацию этого насилия и избегать действий или заявлений, которые могут спровоцировать его», — сказал Блинкен.

Визит Герцога состоится за несколько дней до пятых выборов в Израиле менее чем за четыре года, на которых экс-премьер-министр Биньямин Нетаньяху, у которого были напряженные отношения с администрацией демократов США, стремится вернуться.

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