Президент Израиля передал США информацию об иранских беспилотниках в Украине

Президент Израиля передал США информацию об иранских беспилотниках в Украине2
- 25.10.2022, 22:50
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Израиль провел экспертизу иранских БПЛА.
Президент Израиля заявил во вторник, что он делился разведданными с США, чтобы доказать, что Иран поставлял управляемые Россией беспилотники, которые привели к разрушениям в Украине, и призвал к жесткому ответу, передает «Зеркало недели».
США и Европейский союз уже пришли к аналогичному выводу, но Израиль настаивает на жестких действиях против клерикального государства Ирана, которое он считает своей самой большой угрозой.
Президент Исаак Херцог провел переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном во время визита в Вашингтон, в ходе которого он встретится с президентом Джо Байденом в среду.
«Иранское оружие играет ключевую роль в дестабилизации нашего мира, и международное сообщество должно извлечь из этого уроки сейчас и в будущем», — сказал Херцог.
«Мир должен говорить с Ираном на одном языке — на жестком, едином и бескомпромиссном языке».
В заявлении офиса Херцога говорится, что он поделится изображениями, оцененными Израилем, которые показывают сходство между беспилотниками, сбитыми в Украине, и частями, испытанными в Иране в декабре 2021 года и представленными на выставке в Иране в 2014 году.
Фотодоказательства показывают, что беспилотники в Украине имеют много одинаковых характеристик, включая их структуру, размеры и нумерацию, сообщили в его офисе.
Блинкен в начале встречи с Герцогом сказал, что США и Израиль «вместе противостоят опасным, дестабилизирующим и терроризирующим действиям, которые предпринимает Иран».
«Предоставление Ираном беспилотников России для дальнейшей агрессии против Украины и украинского народа показывает ужасающие результаты на местах в Украине», — сказал Блинкен.
Высокопоставленный американский дипломат также высказался по поводу насилия на оккупированном Западном берегу, где во вторник в ходе крупных рейдов против группы боевиков были убиты шесть палестинцев, в результате чего на улицы вышли тысячи скорбящих.
Блинкен сказал, что поговорит с Герцогом о «реальной обеспокоенности, которую мы испытываем по поводу насилия, которое мы наблюдаем на Западном берегу».
«Мы призываем всех предпринять необходимые шаги, чтобы попытаться снизить эскалацию этого насилия и избегать действий или заявлений, которые могут спровоцировать его», — сказал Блинкен.
Визит Герцога состоится за несколько дней до пятых выборов в Израиле менее чем за четыре года, на которых экс-премьер-министр Биньямин Нетаньяху, у которого были напряженные отношения с администрацией демократов США, стремится вернуться.