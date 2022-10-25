В РФ придумали новую цель войны в Украине 2 25.10.2022, 23:05

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В Совбезе РФ заговорили о «десатанизации» Украины, РПЦ назначила Путина главным экзорцистом.

Помощник секретаря Совета безопасности России Алексей Павлов заявил, что следующим этапом войны против Украины должна стать «десатанизация».

«Полагаю, что с продолжением «специальной военной операции» становится все более насущным проведение десатанизации Украины, или, как метко выразился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ее «полной дешайтанизации», - цитирует Павлова ТАСС.

Российский политик утверждает, что в Украине «действуют сотни сект, заточенных под конкретную цель и паству».

Проявления «сатанизма» Павлов видит в «призывах убивать русских» и даже «наведении порчи». По словам помощника секретаря Совбеза, все эти «проявления» приветствуются на государственном уровне.

Мощным толчком к «развитию сектантства» в Украине Алексей Павлов называет Революцию Достоинства 2013-2014 годов, после которой украинцы якобы начали отказываться от «многовековых традиций и ценностей» христианства, ислама и иудаизма.

«Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту», - заявляет Павлов.

Патриарх РПЦ Кирилл назвал президента РФ Владимира Путина «борцом с Антихристом».

Об этом он заявил на 24-м съезде Всемирного российского народного собора.

По логике главы РПЦ, Путин борется против однополярного мира, грозящего появлением единоличного правителя – Антихриста. С его приходом, напомнил Гундяев, придет конец света.

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