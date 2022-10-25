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Зеленский провел разговор с новым премьер-министром Великобритании

  • 25.10.2022, 23:14
Зеленский провел разговор с новым премьер-министром Великобритании

Он пригласил Риши Сунака в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения 25 октября, опубликованного на его YouTube-канале.

«Как раз перед записью этого обращения говорил с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Верю, что партнерство между нашими государствами и уже традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы и в дальнейшем будут только усиливаться. Украина и Великобритания достигли лучших отношений по состоянию на это время, но все равно еще есть потенциал, чтобы увеличить наше сотрудничество, чтобы принести больше пользы нашим обществам», – сказал Зеленский.

Он отметил, что пригласил Сунака в Украину.

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