Президент Германии полтора часа просидел в бомбоубежище на Черниговщине 1 25.10.2022, 23:38

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Франк-Вальтер Штайнмайер

Штайнмайера и делегацию настигла воздушная тревога.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был вынужден укрыться в бомбоубежище во вторник во время своего первого визита в Украину после вторжения России, передает «Зеркало недели».

Прибыв в столицу, он направился в северный город Корюковку, но был вынужден укрыться, когда сработали сирены.

«Первые полтора часа мы провели в бомбоубежище, — сказал он.

«Это действительно впечатлило нас условиями, в которых живут люди здесь», передает AP.

Корюковка была оккупирована русскими войсками в начале войны. С тех пор российские войска отступили, но город переживает суровую зиму из-за поврежденной инфраструктуры и трудностей с поставками предметов первой необходимости.

Штайнмайер приветствовал мужество жителей города, которые, по его словам, «столкнулись с танками голыми руками и фактически остановили их».

По его словам, электроснабжение частично восстановлено, а местная тепловая установка будет переоборудована, чтобы она могла работать на местной древесине.

По прибытии ранее в Киев Штайнмайер пообещал, что Германия «и дальше будет оказывать поддержку Украине: военную, политическую, финансовую».

Во вторник вечером он должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским, а в среду вернуться в Германию.

Его поездка изначально планировалась на прошлой неделе, но была отменена в последнюю минуту по соображениям безопасности.

Через несколько месяцев после вторжения России в Украину Штайнмайер, бывший министр иностранных дел, подвергся резкой критике за многолетнее сближение с Москвой, которое он с тех пор признал ошибкой.

Его предложение посетить Киев в апреле было отвергнуто, что вызвало напряженность в отношениях между двумя странами.

Штайнмайер, социал-демократ во второй раз на посту президента Германии, был министром иностранных дел в двух правительствах бывшего канцлера Ангелы Меркель.

Он был ведущим сторонником концепции «Wandel durch Handel» («Изменения через торговлю»), которая утверждает, что развитие тесных коммерческих связей может способствовать ускорению демократических реформ.

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