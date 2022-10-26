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Ирландия ввела визовые ограничения для белорусов

  • 26.10.2022, 0:42
Ирландия ввела визовые ограничения для белорусов

Ограничения введены и для россиян.

Ирландия приняла поправки в программу краткосрочного безвизового въезда, исключив из нее Беларусь и Россию, сообщает правительство Ирландии.

Ирландия является членом Евросоюза, но не входит в Шенген. Для ее посещения необходимо получить национальную визу. Программа позволяет обладателям действующей британской визы, которые находятся в Британии, посещать Ирландию без ирландской национальной визы.

По решению Министерства юстиции Ирландии из программы исключаются Беларусь и Россия.

«Я подписала уставной документ об исключении России и Беларуси из списка стран, которые могут воспользоваться программой краткосрочного безвизового въезда в свете продолжающейся российской агрессии против Украины», – заявила министр юстиции Хелен МакЭнти.

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