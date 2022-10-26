Глава Чечни угодил в скандал из-за Украины 26.10.2022, 1:27

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Рамзан Кадыров

Он переборщил с пиар-акцией участия его сыновей в войне с Украиной.

Российская военная пропаганда недовольна заявлениями главы Чечни Рамзана Кадырова, которого обвинили в обмане россиян информацией про якобы «участие» его детей в войне с Украиной. После публичных заявлений Кадырова о том, что его сыновья воюют с ВСУ, выяснилось, что на самом деле они отдыхают в Объединенных Арабских Эмиратах, пишет «Диалог».

Фотографии детей главы Чечни были опубликованы одним из крупнейших военных Телеграм-каналов РФ «»Операция Z».

На опубликованных кадрах семейство Кадырова на боксерском турнире в Дубае.

Россияне и раньше сомневались в том, что глава Чечни действительно отправил своих детей на войну с риском, что они погибнут. Однако после появления видео и нескольких фотографий российская военная пропаганда возмутилась враньем, поскольку ранее Кадыров демонстрировал кадры, на которых его сыновья находятся на передовой. По его словам, они также якобы смогли взять в плен украинских военных.

«При всем уважении к Рамзану Ахматовичу… Но как его сыновья могут в один день и в Грозном, и в Дубае быть?» – пишут пропагандисты РФ.

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