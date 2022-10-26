Налоговая активно ищет тех, у кого расходы превышают доходы 26.10.2022, 2:57

С этого года доходы и расходы населения в Беларуси соотносят по-новому.

Налоговая за девять месяцев этого года проверила доходы и расходы у 9 тыс. человек. Превышение трат над денежными поступлениями нашли у 2,8 тыс. человек, сообщает МНС. Напомним, с этого года доходы и расходы населения в Беларуси соотносят по-новому.

Общая сумма превышения расходов над доходами составила 86,5 млн рублей. Этим людям насчитали к уплате 17,5 млн рублей. При этом в среднем одному человек насчитали к уплате больше 6 тыс. рублей подоходного налога.

В МНС также рассказали, у кого больше всего шансов попасть под такую проверку.

«Основными направлениями при проведении налоговыми органами контрольных мероприятий в первую очередь являлись проверки в отношении руководителей (учредителей) субъектов хозяйствования, индивидуальных предпринимателей, имеющих риски минимизации налоговых обязательств, и иных граждан, живущих „не по средствам“, которые при незначительных доходах приобретают дорогостоящее недвижимое имущество, транспортные средства, а также совершают иные финансовые операции», — сообщают в МНС.

В ведомстве уточнили, что среди всего проверенных за девять месяцев — 2,5 тыс. человек официально длительно не работают. У больше чем 1,6 тыс. человек из них нашли превышение расходов над доходами. У одного из проверенных мужчин, который скупал дорогие авто и валюту, траты превысили денежные поступления на 2,2 млн рублей. Ему насчитали подоходный налог в 440 тыс. рублей, деньге уже уплачены.

Также налоговики проверили 4 тыс. человек, которые купить дорогую недвижимость. Примерно у 700 человек из них нашли превышение расходов над доходами.

Напомним, с этого года в Беларуси подняли подоходный налог для живущих не по средствам и ввели новшества по декларациям.

Так, с 1 января чиновники отказались от обязательного запроса декларации о доходах и имуществе. Раньше налоговики запрашивали такую информацию у всех, у кого проверяли расходы и доходы. Они рассчитывают, что это сократит сроки проверок. Также увеличили в 2 раза сумму превышения расходов над доходами, при которой налоговики запрашивают пояснения, где человек взял «лишние» деньги. Ее подняли до 500 базовых величин (сейчас это 16 тысяч рублей).

Также власти увеличили подоходный налог с суммы превышения расходов над доходами до 20% (ранее он составлял 16%).

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