Байден прокомментировал риск применения РФ ядерного оружия 26.10.2022, 4:17

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Джо Байден

Президент США предупредил руководство РФ.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия совершит серьезную ошибку, если использует на территории Украины тактическое ядерное оружие.

Об этом сообщает CNN.

Заявление прозвучало на фоне обвинений РФ в том, что Украина якобы может использовать «грязную бомбу». Это вызвало опасения, что Россия может заложить основу для такой атаки в качестве предлога для эскалации.

Байден сказал, что большую часть дня обсуждал этот вопрос.

«Позвольте мне просто сказать, что Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие. Я еще не гарантирую, что это операция под чужим флагом. Мы не знаем. Это было бы серьезной, серьезной ошибкой», — сказал он в ответ на вопрос о намерениях России.

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