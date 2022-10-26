В Херсоне на неизвестном устройстве взорвались сотрудники ФСБ

В Херсоне на неизвестном устройстве взорвались сотрудники ФСБ2
- 26.10.2022, 7:34
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Двое россиян вошли в гараж, после чего там произошел взрыв.
Очередной взрыв прогремел в оккупированном Херсоне. В этот раз неизвестное устройство взорвалось на улице Крымской.
Об этом сообщает издание «Новости Херсона».
Известно, что его заложили в гараже, расположенном во дворе дома ректора Херсонского государственного университета, который захватили российские оккупанты. (в доме поселились сотрудники ФСБ РФ).
Приблизительно в 20 часов 30 минут двое россиян вошли в гараж, после чего там произошел взрыв. По неофициальной информации, погибли два офицера спецслужбы. (Возможно, что погиб один, а другой был тяжело ранен).