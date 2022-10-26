Пригожин бросил вызов пропаганде Путина, скрывая поражение «Вагнера» 3 26.10.2022, 7:37

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Евгений Пригожин

Главарь ЧВК начал информационную атаку на Кремль.

Финансист ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин критикует Минобороны России, чтобы скрыть отсутствие «побед» своих наемников под Бахмутом.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Пригожин, вероятно, использует все больше платформ, чтобы усилить позиции в информационном пространстве. В частности, он привлек свой ресурс «РИА Фан» для продвижения своей кампании по вербовке заключенных.

Путинский режим во многом зависит от монополизации государственного информационного пространства, но Пригожин все больше бросает вызов этой монополии, отмечают эксперты

Пригожин формирует нужные нарративы среди военкоров, постоянно отвлекая внимание от своих сил, унижая российское высшее военное командование.

Тесное взаимодействие Пригожина со СМИ и интернет-сообществом позволяет ему реагировать на любую критику или неблагоприятные нарративы в режиме реального времени, в отличие от Минобороны России или Кремля, пишут аналитики.

По их мнению, недовольство силовиков действиями России в Украине, указывает на то, что президент России Владимир Путин будет продолжать бороться за умиротворение сторонников войны в долгосрочной перспективе.

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