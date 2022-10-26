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В Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар

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  • 26.10.2022, 7:41
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В Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар
фото: twitter.com/AlexSweden85

Площадь возгорания увеличилась до 12 тысяч квадратных метров.

В российском городе Санкт-Петербург произошел масштабный пожар на складе, который сначала охватил 6 тысяч квадратных метров, а затем увеличился вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС РФ в Telegram.

По предварительной информации пострадавших нет.

К ликвидации пожара от МЧС России привлечено 15 единиц техники и 63 человека личного состава. Задействован пожарный поезд.

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