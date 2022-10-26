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В Иране убит полковник КСИР, который мог отвечать за поставку дронов в РФ

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  • 26.10.2022, 7:44
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В Иране убит полковник КСИР, который мог отвечать за поставку дронов в РФ

Высокопоставленного офицера ликвидировали в машине вместе с командиром организации «Басидж».

Полковник Корпуса стражей Исламской революции был убит 25 октября днем в городе Захедан, столице иранского Белуджистана на юго-востоке страны.

Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

Офицер КСИР, полковник Молашахи был убит в машине, где сидел рядом с одним из командиров организации «Басидж» Джавадом Киха. Последний также убит. Это подразделение мобильных «янычар» режима обвиняют в жестоком подавлении антиправительственных выступлений в Иране в последние полтора десятка лет.

По некоторым данным, эти же люди в том числе отвечали за поставку иранских дронов-камикадзе Российской Федерации.

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