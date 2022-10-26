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Украинa получила первые комплексы NASAMS

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  • 26.10.2022, 7:44
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Украинa получила первые комплексы NASAMS

Оружие обладает мощными характеристиками.

Производитель Raytheon Technologies передал правительству США две сложные системы противовоздушной обороны NASAMS, предназначенные для Украины.

Об этом сообщает Defense News.

По словам гендиректора компании Грега Хейза, комплексы будут развернуты в Украине в ближайшее время.

«Мы только что поставили две системы NASAMS. Два из них мы передали правительству несколько недель назад. Уже скоро их развернут в Украине», - сказал он.

Что известно о NASAMS

NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс. Эта система ПВО предназначена для перехвата ракет, самолетов и других воздушных целей на малых и средних высотах.

NASAMS является совместной разработкой норвежской компании Norwegian Kongsberg и американской Raytheon.

Характеристики NASAMS:

Дальность поражения: от 2.5 до 40 км.

Высота поражения: от 30 м до 16 км.

Время реагирования: 10 секунд.

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