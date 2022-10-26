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ВСУ из HIMARS разнесли понтонный мост, вагоны РФ плавают в реке

  • 26.10.2022, 7:48
  • 17,386
ВСУ из HIMARS разнесли понтонный мост, вагоны РФ плавают в реке

Удар был нанесен по переправе оккупантов через Оскол.

ВСУ разнесли мост через реку Оскол, с помощью которого РФ осуществляла снабжение своей группировки в Харьковской области.

Российские оккупационные войска построили понтонный мост в конце июня, перебрасывая технику, боеприпасы и горюче-смазочные материалы для снабжения своих войск в Купянске и Изюме. При этом после появления в распоряжении украинской армии HIMARSов мост был оперативно уничтожен.

Об этом пишет итальянский военный аналитик, эксперт по сухопутным силам, артиллерийским и ракетным системам НАТО Томас Тайнер.

На своей странице в социальной сети Twitter он опубликовал фрагмент видео, снятого украинскими бойцами на месте разрушенного моста. На нем видны серьезные разрушения после детонации снарядов, а в воде рядом плавают разбитые грузовые вагоны ВС РФ.

«В конце июня россияне построили железнодорожный понтонный мост через реку Оскол для снабжения своих войск в Купянске и Изюме... Затем США поставили HIMARS в Украину. Наконец-то мы получили видео разрушенного GMLRS моста», - пишет он.

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