«Мы за тобой приедем»: мобилизованные россияне взбунтовались и угрожают властям РФ 5 26.10.2022, 7:52

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Бунт подняли пригнанные на войну жители Подмосковья.

Группа российских мужчин, попавших на фронт в Украину сразу после принудительной мобилизации, записала видеообращение. Они в крайне резкой форме угрожают властям РФ.

Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».

Известно, что видео записано «мобиками» из Шаховского района Подмосковья.

Они утверждают, что их забросили в Украину без военной техники и снабжения.

В ролике они угрожают главе своего района Замиру Гаджиеву, который обещал обеспечить их всем необходимым и солгал.

«Вы говорите: «У вас будет все: техника. Да ты … (обманщик - ред.)! Черт, мы за тобой приедем. Где танки, где БТР? Мы одни, мы не пойми где, у нас боеприпасы кончаются! Приезжай, привози! Или я приеду за тобой! Понял? Живем … знает где, в каких-то полях, бросили нас! Даже лопат нет», - жалуются в ролике мобилизованные.

Отметим, что в последние недели подобные видеообращения мобилизованных массово появляются в Сети.

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